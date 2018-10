Was soll das sein

Kerpen. Zu Protestkundgebungen gegen die Rodungspläne von RWE im Hambacher Forst kamen am Sonntag laut Veranstalter mehr als 10 000 Menschen. Die Polizei nannte zunächst keine Teilnehmerzahlen. Die Grünen kritisierten RWE-Vorstand Rolf Martin Schmitz, der zeige, »wie gleichgültig ihm der Protest tausender Bürgerinnen und Bürger ist und wie wenig ihn jeder Kompromiss im Streit um den Hambacher Wald kümmert«, so Fraktionschef Anton Hofreiter. Er forderte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf, auf RWE einzuwirken und »durchzusetzen, dass sich der Konzern Gesprächen über den Erhalt des Hambacher Waldes nicht länger verweigert«. Der Autor des Bestsellers »Das geheime Leben der Bäume« Peter Wohlleben, der sich am Sonntag im Wald aufhielt, forderte von Merkel und Laschet ein »Zeichen für die grüne Demokratie«. »Retten Sie den Hambacher Forst und das Klima«, appellierte er. Agenturen/nd Seite 5