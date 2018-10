München. Bundesinnenminister Horst Seehofer will Kanzlerin Angela Merkel nach eigenen Angaben bei ihrer erneuten Kandidatur für den CDU-Vorsitz unterstützen. »Die Kanzlerin hat erklärt, dass sie kandidiert. Ich begrüße das und werde alles dafür tun, dass wir in ruhigere Gewässer kommen«, erklärte der CSU-Vorsitzende am Montag vor der Sitzung des CSU-Vorstands in München. dpa/nd