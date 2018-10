Bratislava. Nach dem Mord an dem slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak ist eine vierte Verdächtige offiziell beschuldigt worden. Der 44-jährigen A.Z. werde Komplizenschaft bei einem Mord zur Last gelegt, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Andrea Predajnova, am Sonntag mit. Sie war am Freitag in Komarno festgenommen worden. Laut einem Bericht der Bratislavaer Zeitung »Dennik N« soll die Beschuldigte den Mord an Kuciak und seiner Verlobten angeordnet haben. Kuciak hatte daran gearbeitet, Verbindungen zwischen italienischen Mafia-Banden und der slowakischen Regierung aufzudecken. AFP/nd