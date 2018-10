Birmingham. Der britische Brexit-Minister Dominic Raab hat die EU vor überzogenen Forderungen in den Austrittsverhandlungen gewarnt. »Unsere Bereitschaft zum Kompromiss ist nicht grenzenlos«, so Raab am Montag auf dem Parteitag seiner Konservativen in Birmingham. Den Knackpunkt sieht Raab im künftigen Status der britischen Provinz Nordirland: Es dürfe keine neue Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens geben, wie sie der EU vorschwebe. AFP/nd