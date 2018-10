Kundgebung am Nationalfeiertag Diada / »Heißer Herbst« wird erwartet

Der jahrelange Streit um die Abspaltung Kataloniens war vor einem Jahr eskaliert. Das von Madrid untersagte Referendum wurde trotz eines massiven Polizeiaufgebots am 1. Oktober abgehalten; es gab ein Ja zur Unabhängigkeit bei allerdings geringer Beteiligung. AFP

Zu den Aktionen hatten die Komitees zur Verteidigung der Unabhängigkeit (CDR) aufgerufen. »Vor einem Jahr proklamierten wir die Republik aus - schreiten wir zur Tat«, erklärten die CDR-Basisgruppen auf Twitter. Im nordkatalanischen Ort Sant Julià de Ramis gedachte auch Regionalpräsident Quim Torra der Volksbefragung vor einem Jahr. »Alles fing am 1. Oktober an, und alles geht auf den 1. Oktober zurück«, sagte er vor einem weißen Banner mit der Aufschrift »Kein Vergessen, kein Vergeben«.

Nach Angaben der Behörden waren auch die Autobahnen von Barcelona nach Madrid und Valencia blockiert. Auf dem Gebäude der Regionalregierung in Girona ersetzten Aktivisten die spanische Flagge durch Fahnen der Unabhängigkeitsbefürworter.

Rund drei Stunden lang besetzten Hunderte vorwiegend vermummte Unabhängigkeitsbefürworter die Hochgeschwindigkeitsgleise im Bahnhof von Girona, wie der Bahnbetreiber Renfe mitteilte. Fernsehsendern zufolge blockierten Demonstranten darüber hinaus in Barcelona und Lleida wichtige Straßen.

