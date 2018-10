Incheon. Forscher aus aller Welt haben in Südkorea mit Beratungen über das ehrgeizige Ziel des Pariser Klimaabkommens begonnen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Zur Zeit des Abkommens vor drei Jahren sei noch »relativ unklar gewesen, welche Risiken in einer um 1,5 Grad wärmeren Welt gegenüber einer Welt vermieden werden, die um 2 Grad wärmer ist«, sagte der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, Lee Heo Sung, am Montag in Incheon. Nach seiner Sitzung bis zum 5. Oktober will der IPCC am kommenden Montag einen Sonderbericht veröffentlichen. Für diesen haben ein Kernteam von 91 Autoren und 250 weitere Forscher 6000 Publikationen analysiert. Im Mittelpunkt steht eine Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger. Der Report wird auch Grundlage für den nächsten UN-Klimagipfel im Dezember sein. dpa/nd