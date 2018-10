Teheran. Iran hat als »Vergeltung« für den Anschlag in der iranischen Stadt Ahwas Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im Osten Syriens angegriffen. Wie die iranischen Revolutionsgarden am Montag mitteilten, feuerten sie sechs Mittelstreckenraketen aus dem Westen Irans auf Stellungen in Syrien am Ostufer des Euphrats bei der Stadt Bukamal ab. Zahlreiche Verantwortliche des Anschlags in Ahwas am 22. September seien ausgeschaltet worden. Anschließend hätten Drohnen die »Terrorsöldner« angegriffen. AFP/nd