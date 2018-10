Tel Aviv. Mit einem Generalstreik haben israelische Araber am Montag an den Tod von 13 arabischen Demonstranten bei Unruhen im Jahre 2000 erinnert. Außerdem protestierten sie damit gegen das israelische Nationalitätsgesetz und die US-Politik gegenüber den Palästinensern. Aus Solidarität blieben am Montag auch im Westjordanland, dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem Banken, Geschäfte und Schulen geschlossen. dpa/nd