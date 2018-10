Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen hat seit Montag das erste offiziell ausgewiesene »Wolfsgebiet«. Genetische Befunde und Beobachtungen deuteten darauf hin, dass eine Wölfin im Kreis Wesel heimisch geworden sei, sagte Landesnaturschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Düsseldorf. Obwohl das halbe Jahr noch nicht um sei, nach dem formal von einem sogenannten standorttreuen Wolf gesprochen werden könne, habe sie sich zur Ausweisung des Gebietes entschlossen, sagte Heinen-Esser. Wird ein Gebiet als Wolfsregion anerkannt, können Schutzmaßnahmen für Nutztiere gefördert werden. Schaf- und Rinderzüchter sowie der Bauernverband im Rheinland hatten sich im Vorfeld bereits besorgt über die Rückkehr des Wolfes gezeigt und Unterstützung eingefordert. Das Wolfsgebiet umfasst rund 958 Quadratkilometer der Kreise Kleve, Wesel, Borken und Recklinghausen sowie die Städte Bottrop und Oberhausen. dpa/nd

