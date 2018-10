Schwerin. Die Landesregierung in Schwerin kämpft mit den Folgen ihres rigiden Personalkonzepts. Weil aus Kostengründen jahrzehntelang Stellen abgebaut und nur wenig junge Fachkräfte eingestellt wurden, drohen nun angesichts einer Pensionierungswelle erhebliche Lücken in Ämter und Behörden. Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) startete deshalb am Montag in Schwerin eine landesweite Nachwuchskampagne. Auf großflächigen Plakaten soll für Tätigkeiten im Landesdienst geworben werden. Allein in den letzten zehn Jahren hatte sich in Kommunen und Behörden Mecklenburg-Vorpommerns die Zahl der Mitarbeiter um fast 10 000 auf knapp 59 000 verringert. dpa/nd