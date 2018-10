Suhl. Die Bevölkerung Suhls gehört im Durchschnitt zur ältesten in den kreisfreien Städten und Landkreisen Thüringens. Laut dem Landesamt für Statistik waren die Suhler Ende 2017 im Schnitt 50,5 Jahre alt. In allen kreisfreien Städten und Landkreisen des Freistaats lag der Wert bei 47,1 Jahren. Doch gab es noch deutlich ältere Kleinstädte und Gemeinden in Landkreisen. Auch bundesweit taucht Suhl immer wieder in Listen mit den ältesten Bewohnern auf - zuletzt in einer im Juli veröffentlichten Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. dpa/nd