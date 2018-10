Schwedt. Wegen Fehlalarms einer Brandmeldeanlage ist ein Supermarkt in Schwedt (Uckermark) zeitweise evakuiert worden. Das bestätigte die Einzelhandelskette Kaufland am Montag. Um 12.13 Uhr sei die Feuerwehr über den Vorfall informiert worden, hieß es von der Regionalleitstelle Nordost. Vier Einsatzfahrzeuge seien zum Supermarkt gefahren. Dort sei festgestellt worden, dass es sich um einen Fehlalarm durch eine Störung an der Brandmeldeanlage handelte. dpa/nd