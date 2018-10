Mühlenbeck. Ein Bombenfund hat zu Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Berlin und Brandenburg geführt. Die Weltkriegsbombe war in Mühlenbeck im Landkreis Oberhavel gefunden worden und sollte am Montag entschärft werden. Sie stellte sich aber als ungefährlich heraus, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten richteten zur Entschärfung einen Sperrkreis von 500 Metern ein. Dieser wurde kurze Zeit später aufgehoben. Von der Sperrung waren die S-Bahnlinie S 8 zwischen Blankenburg und Schönfließ, sowie der Regionalzugverkehr betroffen. dpa/nd

Die LINKE stellt den ehemaligen FDP-Landtagsfraktionschef Andreas Büttner an die Seite von Ministerin Susanna Karawanskij

Am Sonntagabend wurde der Block F des Braunkohlekraftwerks vom Stromnetz getrennt

