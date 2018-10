Nach Debatten um die Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes durch die Polizei sind auf einer linksradikalen Internetseite Fotos der beteiligten Polizisten veröffentlicht worden. Dazu hieß es auf der Seite indymedia.org, der Mann sei »auf brutalste Art und Weise von rassistischen Polizisten verprügelt« worden. Der Vorfall ist auf Videos zu sehen, die Zeugen im Internet veröffentlichten. Der mutmaßliche Dieb wurde von Polizisten nahe dem Kottbusser Tor in Kreuzberg festgenommen, soll sich heftig gewehrt und die Polizisten angegriffen haben. Er trat laut Polizei gegen ein Fahrzeug der Beamten und riss eine der Türen auf. Die Aufnahmen zeigen, wie mehrere Polizisten den Mann festhalten und ihn auf den Boden werfen. Dann kommt ein weiterer Polizist dazu und tritt den Festgenommenen mehrmals. Zuschauer der Szene sollen die Polizisten daraufhin beworfen haben. Drei Polizisten wurden nach Behördenangaben verletzt. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest. Gegen den tretenden Polizisten wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. dpa/nd

