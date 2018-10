Bayern, München: Menschenmengen sammeln sich während der Novemberrevolution 1918 in München. Am 7./8. November 1918 proklamierte der USPD-Politiker Kurt Eisner den Freistaat Bayern. Er wurde der erste Ministerpräsident. Am 21. Februar 1919 wurde er von dem antisemitischen Ex-Leutnant Anton Graf Arco auf Valley ermordet. Foto: dpa

3. Oktober 1918:

Den Tränen nahe erklärt der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert in einer Sitzung des Parteivorstandes, dass keine Aussicht mehr bestehe, den Krieg zu gewinnen und die Sozialdemokratie den Vorschlag von Prinz Max von Baden aufgreifen sollte, einer neuen zivilen Regierung beizutreten. Am Vorabend hatte die Oberste Heeresleitung (OHL), die unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff im Krieg de facto die Geschicke des Landes bestimmt hatte, die Führungen aller im Deutschen Reichstag vertretenen Parteien über die militärische Lage informiert und sie aufgefordert, Verantwortung für den unausweichlichen Waffenstillstand zu übernehmen.

Am Abend des 3. Oktobers wird Prinz Max von Baden von Kaiser Wilhelm II. zum neuen deutschen Reichskanzler ernannt. Der Vetter des Monarchen sendet sogleich ein Waffenstillstandsangebot an den US-amerikanischen Präsidenten Thomas Woodrow Wilson, das auf dessen 14-Punkte-Friedensprogramm vom 8. Januar fußt, das unter anderem das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Schaffung eines Völkerbundes zur künftigen Verhinderung von Kriegen vorsieht.

4. Oktober 1918:

Am 3. Oktober 1918 wurde Prinz Max von Baden (1867-1929) zum Reichskanzler ernannt. Foto: dpa/Uli Deck

Prinz Max stellt als neu berufener Reichskanzler sein Kabinett vor, dem auch der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann und der Gewerkschaftsführer Gustav Bauer als Staatssekretäre angehören. Die Führer der Mehrheitssozialdemokratie (MSDP) wechseln damit von der seit dem Kriegsbeginn im August 1914 praktizierten Burgfriedenspolitik zur Koalitionspolitik mit den alten Kräften des Kaiserreiches über.

Die Spartakusgruppe, ein von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vor ihrer Verhaftung gegründeter oppositioneller Zusammenschluss innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, verkündet in an das Volk gerichteten Flugblättern: »Nicht in eurem Interesse ist diese Regierung geschaffen worden, sondern im Interesse eurer Bourgeoisie und um euch zum Schweigen zu bringen.«

Österreich-Ungarn tritt dem deutschen Waffenstillstandsangebot bei. Die kirchlichen Behörden in Köln ordnen an, dass das reguläre Läuten der Kirchenglocken aus Rücksicht auf die zahlreichen in der Stadt befindlichen Kriegsverletzten vorläufig eingestellt werden soll.

5. Oktober 1918:

Ein Aufruf der Parteileitung und der Reichstagsfraktion der sich 1917 von der SPD abgespaltenen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschland (USPD) begrüßt die von der neuen Regierung avisierten Waffenstillstandsverhandlungen, die ihren eigenen »unausgesetzten Friedensbestrebungen« und den Erwartungen des deutschen Volkes entgegenkämen.

Im gesamten Deutschen Reich ergeht angesichts der katastophalen Versorgungslage an alle Schüler der Aufruf, die zweite Brennnesselernte »restlos unter Dach und Fach zu bringen«. Brennesselsuppen müssen in der allgemeinen Nahrungsnot bereits Rübensuppen ersetzen.

6. Oktober 1918:

Obwohl selbst die Oberste Heeresleitung nicht mehr an den Sieg des Deutschen Reiches glaubt, erscheinen weiter Zeitungsartikel, die vor der »gefährlichen Wühlarbeit feindlicher Agenten« warnen, die »Falschmeldungen« über einen angeblich katastrophalen Einbruch der deutschen Westfront verbreiten würden.

Bei einem Postraub in Berlin werden mehrere Millionen Reichsmark erbeutet; angesichts des Chaos der letzten Kriegswochen können die Täter unerkannt untertauchen, sie werden auch in der Folge nicht gefasst.

7. Oktober 1918:

Eine Reichskonferenz der Spartakusgruppe erörtet mit anderen Linksradikalen in Berlin die Möglichkeiten einer sofortigen Beendigung des Krieges sowie die Vorbereitung der Revolution. Ein von den Delegierten verabschiedeter öffentlicher Aufruf fordert die unverzügliche Freilassung aller politischen Gefangenen und aller wegen militärischen Fehlverhaltens eingekerkerten Soldaten sowie die Aufhebung des Kriegsrechts bzw. des Belagerungszustandes. Als längerfristige Ziele werden die Enteignung des Bankkapitals und der Bergwerke sowie des Großgrundbesitzes, die Verkürzung der Arbeitszeit und die Abschaffung der Todes- und Zuchthausstrafen gefordert.

Erstmals im Krieg wird ein Fesselballon der neutralen Schweiz versehentlich von einem deutschen Kampfflugzeug abgeschossen. Die deutsche Regierung »bedauert aufrichtig«.

Ein undatiertes Foto zeigt Thomas Woodrow Wilson, den 28. Präsidenten der Vereinigten Staten von Amerika. Wilson war von 1913 bis 1921 Präsident der USA. Foto: Harris & Ewing Collection/Library of Congress/dpa

8. Oktober 1918:

Der US-amerikanische Präsident Thomas Woodrow Wilson antwortet zurückhaltend auf das Waffenstillstandsangebot der Mittelmächte.

Als eine der ersten Stadtverwaltungen im Deutschen Reich erlaubt die Verwaltung von Düsseldorf Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren den Zutritt zu den städtischen Bibliotheken. Diese Erlaubnis soll der weiteren »Verwahrlosung« der kriegstraumatisierten Jugendlichen entgegenwirken.

9. Oktober 1918:

Auf einer Tagung im Düsseldorfer »Stahlhof« schätzen führende Schwerindustrielle ein, dass die Regierung Max von Baden sich nur noch vier bis fünf Wochen behaupten kann. Nur ein Bündnis mit den Führungen der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften könne das Unternehmertum vor der Sozialisierung in einer womöglich bald ausbrechenden Revolution verhindern, so die einhellige Meinung der Kapitalisten.

Ferdinand I., abgedankter Zar von Bulgarien, das im Krieg auf Seiten der Achsenmächte Deutschland und Österreich gegen die Entente kämpfte, begründet seinen Rücktritt mit den Worten: »Dem verzweifelten Friedensdrang, der sich überall kundtat, habe ich schließlich weichen müssen.«

10. Oktober 1918:

Rosa Luxemburg Foto: dpa

Rosa Luxemburg, führendes Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD), die 1917 als linke Abspaltung der SPD gegründet wurde, wird aus der »Schutzhaft« in Breslau entlassen.

Das Kriegsversorgungsamt gibt bekannt, dass die vorgeschriebenen Höchstpreise für Schuhe ab sofort in Sohle oder Schaft eingeprägt sein müssen, um dem allgemeinen Wucher entgegenzuwirken. Herrenstiefel dürfen danach 48 Reichsmark, Damenstiefel 44 und Damenhalbschuhe höchstens 38 RM kosten.

11. Oktober 1918:

Die Spartakusgruppe verteilt in Deutschland per Flugblatt einen Artikel von Wladimir I. Lenin, der in der »Prawda«, dem Zentralorgan der Bolschewiki, erschienen ist. Überschrieben war dieser mit »Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky«. Der Führer der Bolschewiki forderte in seiner Polemik gegen einen der führenden deutschen sozialdemokratischen Theoretiker einen Bruch mit den »Zentristen« in den Arbeiterparteien Westeuropas und die Gründung revolutionärer Parteien.

In Berlin versammeln sich etwa 1000 Anhänger des Alldeutschen Verbandes, einer einflussreichen völkischen, militaristischen und antisemitischen Organisation, am Hindenburg-Denkmal, um vor der »Verstümmelung Deutschlands« durch einen »ungerechten« Friedensvertrag zu warnen.

12. Oktober 1918:

Die Regierung des Deutschen Reiches erklärt sich bereit, zur rascheren Herbeiführung des Waffenstillstands die besetzten Gebiete an der Westfront zu räumen.

Kaiser Wilhelm II. verkündet eine Amnestie für alle politischen Gefangenen im Deutschen Reich - mit Ausnahmen; zu letzteren gehört Karl Liebknecht, der trotz Immunität als Reichstagsabgeordneter wegen seiner antimilitaristischen Agitation am 1. Mai 1916 verhaftet wurde und im Zuchthaus Luckau eingekerkert ist.

13. Oktober 1918:

Trotz Waffenstillsstandsangebot an die Kriegsgegner wird im Deutschen Reich Propaganda für die 9. Kriegsanleihe betrieben. Mehrere Zeitungen veröffentlichen Warnungen, Erspartes zu Hause aufzubewahren; es sei besser, diese zinsbringend anzulegen.

Das Ankaufen der Anleihe ähnelt der Gewährung eines Kredits an die Regierung. Zwischen 1914 und 1918 wurden in Deutschland insgesamt neun Kriegsanleihen ausgegeben, die 98 Milliarden Mark einbrachten und etwa 60 Prozent der deutschen Kriegskosten deckten.

14. Oktober 1918:

In seiner dritten Antwortnote an die deutsche Regierung betont US-Präsident Thomas Woodrow Wilson, Vorbedingung für einen Friedensschluss sei die Umwandlung des Deutschen Reiches in eine Demokratie.

Auf Antrag des Reichsversorgungsamtes beschließt der Reichstag die Durchführung fleischloser Wochen einmal im Monat bis einschließlich Januar 1919.

Eine Gruppe armenischer Flüchtlinge aus dem osmanischen Reich 1915 in Syrien. Foto: Library of Congress/dpa

15. Oktober 1918:

Auch die osmanische Regierung, die im Krieg an der Seite der Achsenmächte stand, sendet eine Waffenstillstandsnote an den US-Präsidenten Woodrow Wilson. Führende osmanische Politiker hatten sich vom Eintritt in den Weltkrieg am 3. August 1914 die Rückeroberung zuvor verlorengegangener Gebiete auf dem Balkan, eine erneute Expansion in Richtung Kaukasus und Zentralasien sowie eine Lösung der »Armenierfrage« erhofft. Mitten im Krieg kam es 1915/16 zum Genozid an 1,5 Millionen christlichen Armeniern. Die Verweigerung der Anerkennung des Völkermordes durch die türkische Regierung belastet bis heute die Beziehungen zwischen der Türkei einerseits und Armenien sowie zahlreichen westlichen Staaten andererseits.