Was soll das sein

Basel. Wer Medikamente gegen normalen Husten nimmt, wird nicht schneller gesund. Das berichten Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel im Fachmagazin »British Journal of General Practice«. Das Team hatte sechs Studien mit insgesamt 724 Patienten zur Wirkung von gängigen Hustenmitteln untersucht. Diese enthielten Wirkstoffe wie Codein, Salbutamol oder Gelatine. Keine der Behandlungen zeigte einen Nutzen bei der Heilung von weniger heftigem Husten. Dieser hält in der Regel drei bis acht Wochen an und heilt meist von selbst. 14 Prozent der Patienten, die solche Präparate einnahmen, berichteten laut der Studie über leichte Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Halsschmerzen. erb