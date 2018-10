Der US-Regisseur Terry Gilliam braucht bei Dreharbeiten seine Tochter Amy. »Sie ist die Einzige, die ich anschreien kann, weil sie die Einzige ist, die zurückschreit«, sagte der 77-Jährige dem »Zeit-Magazin« (Donnerstag). Der Regisseur (»Brazil«, »Die Ritter der Kokosnuss«) lobte seine Tochter. Als der Hauptdarsteller von »Das Kabinett des Doktor Parnassus« starb, Heath Ledger (1979-2008, sei ihre Hilfe wichtig gewesen. »Amy hat mir verboten aufzugeben. Weil sie mich so wütend gemacht hat, habe ich eine andere Lösung gefunden und die Rolle für drei Schauspieler umgeschrieben.« dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!