Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern trennt sich »mit sofortiger« Wirkung von dem inhaftierten Audi-Chef Rupert Stadler, der auch im Vorstand von VW saß. Das teilte der Autobauer am Dienstag mit. Demnach trafen die Aufsichtsräte von VW und Audi eine entsprechende Vereinbarung mit Stadler. Grund für den Schritt sei die »andauernde Untersuchungshaft« von Stadler, der sich künftig auf seine Verteidigung konzentrieren wolle. In dem Verfahren gegen Stadler geht es um Betrug und »mittelbare Falschbeurkundung« beim Verkauf Hunderttausender Dieselautos auf dem europäischen Markt. Derzeit versucht er per Haftbeschwerde, gegen seine Inhaftierung vorzugehen. AFP/nd