Erfurt. Seit Gründung der Polizeivertrauensstelle in Thüringen steigt die Zahl der Anfragen und Beschwerden nur langsam an. Zwischen Anfang Dezember 2017 und Ende August dieses Jahres gingen 241 Anfragen ein, wie die Leiterin der Stelle, Meike Herz, der dpa sagte. Davon richteten sich 136 Anliegen als Beschwerden gegen Maßnahmen oder das Verhalten von Polizisten. Dabei geht es den Angaben zufolge zum Beispiel um unfreundliches oder unsensibles Auftreten. Die Vertrauensstelle der Polizei war eines der angekündigten Vorhaben von Rot-Rot-Grün und steht als Ziel im Koalitionsvertrag. Ursprünglich sollten sich auch Polizeibedienstete selbst mit ihren Anliegen an die Anlaufstelle wenden können. Dies ist derzeit allerdings nicht vorgesehen. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte, dass sich Polizisten aber als Bürger mit ihren Anliegen an die Stelle wenden könnten. dpa/nd