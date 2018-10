Was soll das sein

Erfurt. Bei der Nachfolge für den Thüringer Landtagspräsidenten Christian Carius ist ein gemeinsamer Kandidat der oppositionellen CDU und der rot-rot-grünen Regierungskoalition denkbar. Er habe ein Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden von LINKE, SPD und Grünen für die zweite Oktoberhälfte vereinbart, sagte CDU-Fraktionschef Mike Mohring am Mittwoch auf Anfrage. Es sei in der Woche nach dem CDU-Parteitag am 20. Oktober geplant. »Wir wissen, dass wir als größte Fraktion im Thüringer Parlament das Vorschlagsrecht haben. Aber Rot-Rot-Grün hat die Mehrheit«, begründete er die Gespräche. Der CDU-Politiker Carius hat angekündigt, sein Amt als Parlamentspräsident zum 31. Oktober niederzulegen. Er wolle sich beruflich neu orientieren und nicht zur Landtagswahl 2019 antreten. dpa/nd