Prerow. Mit dem Film »Der alte Förster und das wilde Borstenvieh« hat am Mittwoch in Prerow das 11. Naturfilmfestival auf dem Darß (Mecklenburg-Vorpommern) begonnen. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises am Samstagabend, der in fünf Kategorien vergeben wird. Die beiden Kategorien für die Hauptpreise sind »Wildnis Natur« und »Mensch und Natur«. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, den Preis der Kinderjury und zusätzlich einen Jury-Preis für herausragende Leistungen. Die Preise sind insgesamt mit 21 000 Euro dotiert. »Es ist ein Verdienst der Naturfilmer, bedrohte Tierarten und Naturräume in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen und Interesse für sie zu wecken«, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Naturfilmstiftung, Kai Lüdeke. dpa/nd