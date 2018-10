Genf. Der Mediziner Evan Atar Adaha aus Südsudan ist vom UN-Flüchtlingshilfswerk am Montag in Genf mit dem diesjährigen Nansen-Preis ausgezeichnet worden. Evan Atar Adaha leitet laut UNHCR das einzige funktionierende Krankenhaus im nordwestlichen Bundesstaat Upper Nile in Südsudan. epd/nd