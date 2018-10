Nach monatelangem Streit hat die Stadt Kassel das documenta-Kunstwerk »Obelisk« von seinem Standort entfernen lassen. Die Arbeiten mit schwerem Gerät begannen am Mittwochmorgen. Die Stadt verwies in einer Erklärung auf den abgelaufenen Leihvertrag mit dem amerikanisch-nigerianischen Künstler Olu Oguibe. Die 16 Meter hohe Steinsäule mit dem Bibelzitat »Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt« stand auf dem Königsplatz. Oguibe wollte sein Kunstwerk dort belassen, die Stadt lehnte das ab und schlug einen anderen Ort vor. Verträge für den Königsplatz waren am vergangenen Sonntag ausgelaufen. Am Montag hatte ein Stadtsprecher erklärt, es würden »Vorbereitungen für einen möglichen Abbau geprüft und gegebenenfalls eingeleitet«. Man sei aber weiter zu Gesprächen bereit. Vorangegangen waren monatelange Verhandlungen über den Standort. Immer wieder hatten sich Künstler und Stadt einen argumentativen Schlagabtausch geliefert, mehrfach schienen sowohl das Aus als auch ein Durchbruch nahe. Im August war Oguibe erneut selbst nach Kassel gereist, mehr als 100 Menschen hatten zu diesem Anlass für den Erhalt der Steinsäule demonstriert, die mit Hilfe des Bibelzitats in vier Sprachen das Thema Flucht aufgreift. Nach dem Abbau am Mittwoch erklärte der Künstler, er habe noch nicht alle Hoffnungen in Bezug auf sein Kunstwerk aufgegeben. »Aber wenn der Obelisk nicht in Kassel bleiben sollte, ist es ein Verlust für Kassel, nicht für mich«, sagte Oguibe demnach. Er hatte argumentiert, das Kunstwerk sei eigens für den Königsplatz konzipiert worden. Die Stadt will den Platz aber für weitere Ausstellungen frei halten. dpa/nd