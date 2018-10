Schipkau. Für die Erweiterung ihres Testzentrums auf dem Lausitzring in Klettwitz, einem Ortsteil von Schipkau (Oberspreewald-Lausitz), wird die Dekra rund zehn Millionen Euro investieren. Nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) soll in den nächsten Monaten ein modernes Abgas-Labor für Pkw entstehen. Mit dessen Bau reagiert die Prüfgesellschaft auf die hohe Nachfrage an herstellerunabhängigen Abgastests. »Die Dekra hat mit dem Thema sehr viel Erfahrung und sich damit einen guten Namen gemacht. Wir werden noch eine ganze Weile mit Verbrennungsmotoren fahren. Deshalb lohnt sich die Investition für uns«, erklärte Volker Noeske, Leiter des Zentrums. Nach Fertigstellung wird die Mitarbeiter die Beschäftigtenzahl um 20 auf rund 200 steigen. Die Dekra, die den Lausitzring 2017 übernommen hat, will ihn zu Europas größtem unabhängigem Zentrum für automatisiertes und vernetztes Fahren entwickeln. Er sollen aber auch weiter Rennstrecke bleiben. nd