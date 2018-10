Elstal. Rund 70 Prozent des Raumordnungsverfahrens für das geplante Feriendorf von Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Havelland) sind bereits erledigt. Im kommenden Frühjahr rechne er mit dem Abschluss, sagte Robert Dahl, Geschäftsführer von Karls Erlebnis-Dorf, auf Anfrage. Die ersten Urlauber sollen 2020 begrüßt werden. Dann stehen im ersten Abschnitt zunächst ein Hotel und dann etwa 70 Ferienhäuschen bereit. 100 Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden. dpa/nd

