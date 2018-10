Berlin wächst weiter - wenn auch langsamer. In der Hauptstadt waren am 30. Juni dieses Jahres deutlich mehr als 3,7 Millionen Menschen gemeldet. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nannte am Dienstag die Zahl von 3 723 914 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Berlin. Dabei schwächte sich das Wachstum der Stadt ab. Im ersten Halbjahr 2018 kamen etwa 12 000 Menschen dazu. Das war auf ein ganzes Jahr gerechnet der geringste Zuwachs seit 2010. In den vergangenen Jahren seit 2011 war Berlin jeweils um eine Größenordnung zwischen 40 000 und 60 000 Menschen gewachsen. Der Anstieg der Bevölkerungszahl ist vor allem dem Zuzug von Menschen mit einem ausländischen Pass zu verdanken. Die Zahl der deutschen Einwohner veränderte sich seit längerem kaum und lag jetzt bei knapp drei Millionen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Berliner mit einem ausländischen Pass auf jetzt rund 725 000. Vor acht Jahren waren es noch 460 000. dpa/nd