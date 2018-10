Die neue Senioren-Hotline »Silbernetz« gegen Einsamkeit im Alter ist nach dem Start zufrieden mit der Akzeptanz. »Im Durchschnitt wurde das «Silbertelefon» in der ersten Woche täglich 100 Mal angerufen«, teilte Sprecher Karsten Heyde am Dienstag mit. Im Durchschnitt hätten die Mitarbeiter 25 Anrufe täglich entgegennehmen können. Mehr als 60 Prozent der Anrufer seien über 70 Jahre alt. Die meisten Gespräche hätten bis zu 45 Minuten gedauert. Laut dem Sprecher sucht der Verein noch dauerhafte Förderer und Sponsoren. Die Hotline sieht sich als Angebot für Menschen, die nicht beim Krisendienst und der Telefonseelsorge anrufen möchten. Denn ihr Problem ist Einsamkeit. »Das ist keine Krise, sondern ein Dauerzustand«, sagt Initiatorin Elke Schilling. »Die Menschen haben einfach niemanden zum Reden.« Das Telefon ist von 8 bis 20 Uhr unter 0800 4708090 erreichbar. dpa/nd

