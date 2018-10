Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der in Berlin lebende Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach hat den mit 10 000 Euro dotierten Ricarda-Huch-Preis der Stadt Darmstadt erhalten.

Es handele sich bei ihm um einen Preisträger, der sich immer wieder mit den Fragen von Schuld, Recht und Gerechtigkeit sowie der Ambivalenz des Menschseins auseinandersetze, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) am Mittwoch. Die Stadt vergibt den Kulturpreis seit 1978 alle drei Jahre in Erinnerung an die Schriftstellerin Ricarda Huch.

Die Jury erklärte, Ferdinand von Schirachs Bücher (»Verbrechen«/»Schuld«) seien »gestochen scharfe Milieu- und Charakterstudien«. Der 1964 in München geborene Strafverteidiger, dessen Lebensmittelpunkt heute Berlin ist, verwende eine klare, souveräne und verdichtende Sprache. dpa/nd