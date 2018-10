Hobbyautorinnen und -autoren, aufgepasst! Der von Günter Grass, dem wichtigsten deutschen Schnurrbart-, SPD- und Wurstbrotliteraten, gestiftete und von der Berliner Akademie der Künste und dem Literarischen Colloquium Berlin ausgerichtete Alfred-Döblin-Preis wird am 19. Mai 2019 erneut verliehen! Das wird eine Gaudi! Dabei kommt das Beste erst noch: »Der Preis ist mit 15 000 € dotiert und wird im Sinne des Stifters für ein längeres, in Arbeit befindliches und noch nicht gesetztes Prosamanuskript vergeben.« Soll heißen: Wer einen noch unfertigen humorfreien Großroman bei sich in der Nachttischschublade hat: Immer her damit!

Bitte beachten: »Einzureichen sind mindestens fünfzig Seiten Text in Prosa«, die bislang noch nicht (!) veröffentlicht wurden. »Außerdem sind ein Exposé zum Projekt und ein Lebenslauf mit Bibliographie erwünscht.«

Die Manuskripte müssen bis zum 30. November 2018 per Post geschickt werden an: Literarisches Colloquium Berlin (LCB), Stichwort: Döblin-Preis, Am Sandwerder 5, 14109 Berlin. tbl