Der Schütze hatte sich vor Gericht reumütig gezeigt, sich entschuldigt und gesagt, dass er im Gefängnis verstanden habe, dass die Hautfarbe keinen Unterschied mache, berichteten italienische Medien. Der Mann begründete seine Tat damit, dass er den Mord an einer 18-Jährigen habe rächen wollen, für den ein Nigerianer verantwortlich gemacht worden war. Der Vorfall war Höhepunkt des rassistischen Wahlkampfs in Italien und hatte antifaschistische Gegendemonstrationen ausgelöst. dpa/nd

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus rassistischen Gründen handelte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Tageszeitung »La Repubblica« zufolge waren fünf der sechs Opfer im Gerichtssaal anwesend.

Macerata. Wegen des Angriffs auf mehrere Afrikaner im mittelitalienischen Macerata ist ein 29-Jähriger zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht folgte damit am Mittwoch dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte war am 3. Februar bewaffnet mit einem Auto durch den Ort gefahren und hatte auf sechs Migranten gefeuert.

