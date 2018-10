Was soll das sein

Der sächsische LINKEN-Fraktionschef, Rico Gebhardt, spricht im April 2017 auf dem Landesparteitag seiner Partei in Glauchau (Sachsen). Foto: dpa/Oliver Killig

Dresden. Der Linken-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, ist der einzige Bewerber seiner Partei für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2019. Wie Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak auf Anfrage der »Freien Presse« am Donnerstag mitteilte, ging bis zum parteiinternen Fristende am Dienstagabend lediglich eine Bewerbung ein. Gebhardt hatte der Zeitung im März gesagt, dass er zur Spitzenkandidatur bereit sei.

Er freue sich auch auf das Auswahlverfahren, sagte der inzwischen 55-Jährige. Den Parteimitgliedern soll erstmals die Möglichkeit gegeben werden, per Urwahl über die Spitzenkandidatur zu entscheiden. Über den entsprechenden Vorschlag des Landesvorstandes soll ein Parteitag im August entscheiden.

Die Linke war bei den Wahlen auf Landesebene seit 1999 zweitstärkste politische Kraft in Sachsen. Gebhardt hatte die Partei bereits 2014 als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt. Im November 2017 hatte er den Parteivorsitz an Antje Feiks abgegeben. dpa/nd