Luxemburg. Deutschland ist zu nachsichtig mit dem Autobauer Daimler umgegangen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verurteilte die Bundesrepublik am Donnerstag, weil sie nicht rechtzeitig dafür gesorgt habe, dass ein klimaschädliches Treibhausgas in Klimaanlagen von gut 133 000 Daimler-Fahrzeugen nicht mehr verwendet wird. Damit gaben die Richter nach jahrelangem Streit in Teilen einer Klage der EU-Kommission statt. Eine Strafe gibt es nicht, Deutschland muss jedoch die eigenen Gerichtskosten tragen sowie die Hälfte der Kosten der EU-Kommission. dpa/nd