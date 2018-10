Paris. Die Flughafengesellschaft Aéroports de Paris (ADP) wird privatisiert. Das französische Parlament billigte am Donnerstag den Plan der Regierung, die staatlichen Anteile von 50,6 Prozent zu veräußern. Es wird mit einem Erlös von zehn Milliarden Euro gerechnet, um Haushaltslöcher zu stopfen. Die börsennotierte ADP betreibt die drei Pariser Großflughäfen, die 2017 zusammen gut hundert Millionen Passagiere zählten, und zehn kleinere Airports. Die Konzession soll für 70 Jahre vergeben werden. AFP/nd

