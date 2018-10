Foto:

Und wohin wanderst du aus, wenn er gewinnt? Was sich viele Brasilianer in diesen Tagen halb scherzhaft fragen, zeugt von der Angst vor einem Mann: Jair Messias Bolsonaro. Der Politiker der ultrarechten Sozial Liberalen Partei (PSL) erregt die Gemüter im größten Land Lateinamerikas. Einmal erklärte er, dass er lieber ein toten als einen schwulen Sohn hätte. Ein anderes Mal sagte er zu einer Abgeordneten, dass sie es nicht verdiene, vergewaltigt zu werden, weil sie zu hässlich sei. Vor kurzem forderte er, politische Gegner zu erschießen und erklärte, im Falle eines Wahlsieges die UNO verlassen zu wollen. Der brasilianische Philosoph Vladimir Safatle nannte Bolsonaro einen »klassischen Faschisten«. Dennoch führt er mit fast zehn Prozent Vorsprung die Umfragen für die am Sonntag stattfindende Präsidentschaftswahl an. Wie konnte es dazu kommen?

Brasilien befindet sich seit 2012 in einer schweren Wirtschaftskrise. Millionen von Brasilia...