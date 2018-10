Wer sich hier wohlfühlt, hat ein Naziproblem. Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Zahl der Neonazi-Konzerte stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Gilt auch hier das Gesetz von Angebot und Nachfrage?

Durchaus. Doch regelt das Angebot hier mehr die Nachfrage als umgekehrt. Denn mit der Musik werden junge Leute geködert. Je mehr Neonazi-Konzerte es gibt und je größer sie sind, desto mehr Nachwuchs kann rekrutiert werden. Und das erhöht dann nicht nur die Nachfrage nach weiteren Konzerten, sondern auch nach CDs und Szenekleidung.

Was an Rechtsrockkonzerten wirkt so anziehend auf das Publikum?

Diese Gigs sind zunächst mal in ähnlicher Weise attraktiv wie »normale« Rockkonzerte auch. Die Konzerte bieten dabei vor allem die Möglichkeit, Gruppendynamik zu erleben. Ein besonderer Anreiz für Rechtsextremisten ist, dass sie dort in den meisten Fällen hemmungslos Straftaten begehen können, ohne dass die Polizei eingreift. Daraus resultiert ein Gefühl der Stärke. So nach dem Motto: Dieser Staat kann u...