Berlin. Der Polen-Koordinator der Bundesregierung, Dietmar Woidke, will die Grenzregion von Deutschland und Polen mit ihren 21 Millionen Einwohnern stärken. »Es geht um eine prosperierende deutsch-polnische Heimatregion, um Infrastruktur, Gesundheitswesen, Kultur oder Umwelt- und Hochwasserschutz«, sagte Woidke, der auch SPD-Regierungschef in Brandenburg ist, am Donnerstag bei einer Fachkonferenz zum deutsch-polnischen Zukunftskonzept 2030 in Berlin. Das Konzept zeige auf, was sich aus der Grenzregion machen lasse. dpa/nd