Berlin. Die Betreiber des Rettungsschiffs »Aquarius« haben die EU-Staaten aufgerufen, weitere Einsätze im Mittelmeer zu ermöglichen. Das Schiff müsse »so schnell wie möglich« eine neue Registrierung erhalten, forderte am Donnerstag die Organisation SOS Méditerranée, die das Boot gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen betreibt. Die »Aquarius« war zuvor wieder in den südfranzösischen Hafen Marseille eingelaufen. Panama hatte dem Schiff die Flagge entzogen. Für Samstag hat SOS Méditerranée zu Solidaritäts-Demonstrationen in mehr als 25 aufgerufen. Auch in Berlin ist eine Kundgebung geplant. AFP/nd