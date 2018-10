Berlin. Spätaussiedler sollen für ihr Leben in Deutschland besser unterstützt werden. Seit dem 1. Oktober gibt es im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein eigenes Referat, das ausschließlich für die Integration von Spätaussiedlern zuständig ist, wie der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen, Bernd Fabritius, am Donnerstag mitteilte. Damit solle der »besondere Status« der Spätaussiedler berücksichtigt werden. AFP/nd

Israel fordert in massiver Form deutsche Unterstützung gegen eine nukleare Aufrüstung Irans

Oberverwaltungsgericht in Thüringen lehnte fast alle von den Behörden genannten Auflagen ab

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!