Dispur. Indien hat sieben Rohingya nach Myanmar abgeschoben, obwohl ihnen dort Gewalt droht. Am Morgen hatte Indiens Oberster Gerichtshof einen Antrag abgelehnt, die Abschiebung aus humanitären Gründen zu stoppen. Die sieben Männer der in ihrer Heimat verfolgten Minderheit waren nach Polizeiangaben bereits im Jahr 2012 wegen illegaler Grenzüberschreitung inhaftiert worden. Die Abschiebung verstoße womöglich gegen das Völkerrecht, teilte die UN-Sonderberichterstatterin für Rassismus mit. dpa/nd

