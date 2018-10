Schwedt. Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein 28-Jähriger versucht, in Schwedt mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei zu fliehen. Als Beamte am Donnerstagmorgen den Wagen des Mannes kontrollieren wollten, habe er das Polizeiauto gerammt, um zu entkommen, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Nach dem Unfall, bei dem ein Schaden von 60 000 Euro entstand, konnten die Beamten den Mann jedoch stellen. dpa/nd

