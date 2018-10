Was soll das sein

Der Musiker Jochen Brauer ist tot. Er starb am Dienstag in Mannheim im Alter von 89 Jahren, wie sein früherer Manager Uwe Otte mitteilte. Brauer galt als musikalisches Allroundtalent. Eine erste Jazz-Combo gründete er bereits Mitte der 1950er Jahre. Bekannt wurde der in Görlitz geborene Klarinettist und Saxofonist als musikalischer Leiter des Jochen-Brauer-Sextetts, mit dem er Dutzende Konzerte auch im Ausland von den USA bis Japan gab und mit dem er zahlreiche Alben und Singles aufnahm.

Sein Sextett war regelmäßig auch in Fernsehsendungen zu hören, etwa in Hans Rosenthals ZDF-Show »Dalli Dalli«. In den 1990er Jahren kehrte Brauer wieder stärker zu seinen musikalischen Wurzeln, dem Jazz, zurück. dpa/nd