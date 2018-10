Festival in Toronto

Der Münchner Bud-Spenzer-Heart-Chor singt ausschließlich Lieder aus Filmen mit Bud Spencer und/oder Terence Hill. Nun steht er vor seinem Ritterschlag. Das Duo Oliver Onions, das die Musik für zig Spencer-Hill-Filme schrieb, hat die Münchner für Freitag (5. Oktober) zu einem Konzert nach Berlin eingeladen. Dann sollen sie mit ihren »Legenden« auf der Bühne in der Columbiahalle stehen - und unter anderem den »Feuerwehrchor« aus dem Filmklassiker »Zwei wie Pech und Schwefel« singen, bei dem Spencer höchstpersönlich mitträllerte.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Christian Bommarius will das »lange deutsche Jahr« 1949 ausleuchten, marginalisiert allerdings Ostdeutschland

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!