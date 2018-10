Was soll das sein

Rummikub ist eine moderne Legespiel-Umsetzung des Kartenspiel Rommé, genauer dessen Variante: Räuberrommé. Die zwei bis vier Starter einer Runde müssen ihre jeweils 14 Steine - kleine Plasteplättchen mit Zahlen - die sie zu Spielbeginn erhalten haben, möglichst a tempo wieder ablegen; die oder der Erste gewinnt. Sobald jemand am Zug ist, verbleibt eine Minute, konkrete Pläne umzusetzen. Im Rahmen des WM-Turniers im November in Jerusalem ist das Zeitlimit sogar auf 40 Sekunden reduziert. Dabei dürfen die Steine auf dem Tisch nur in bestimmten Kombinationen platziert werden. Doch im Gegensatz zu Rommé können Gruppen von Steinen, die schon ausgespielt worden sind, während der Partie von allen Parteien verändert und anders arrangiert werden.

Erfolgreichste Rummikub-Nation sind die Niederlande mit bislang vier Titelgewinnen. Rummikub war in der Bundesrepublik 1980 »Spiel des Jahres«. Es ist bis heute das weltweit bestverkaufte Zahlenlegespiel. gra