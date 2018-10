Was soll das sein

GEW-Wissenschaftskonferenz. Alle zwei Jahre richtet die GEW eine Wissenschaftskonferenz zu relevanten Themen der Hochschul-, Forschungs- und Gewerkschaftspolitik aus. Sie bietet damit ein Forum der Vernetzung und des Austausch unter Mitgliedern und Interessierte. Über mehrere Tage reflektieren Experten aus Praxis, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aus Politik, Verbänden und wissenschaftspolitischen Initiativen in Form der Inputs und Workshops. Deren Ergebnisse werden in Sammelbänden zusammengefasst und können über den Bertelsmann Verlag bezogen werden.

Die diesjährige Konferenz stellte die Qualität von Lehre und Forschung ins Zentrum, da sich die Schere zwischen digitaler Herausforderung und steigenden Studierendenzahlen einerseits zu den Kapazitäten der Hochschulen andererseits immer weiter öffnet. Es fehlt zudem an Angeboten hochschuldidaktischer Fort- und Weiterbildung, beklagt die GEW. Nicht zuletzt belaste die Zunahme an Zeitverträgen Wissenschaft und Forschung. Die nächste Konferenz wird 2020 in Templin stattfinden. tgn