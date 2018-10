Tim Pauls (ganz links) im Gespräch mit einem Mitarbeiter des Oikocredit-Partners UNOCAFE in Ecuador Foto: Oikocredit

Da ist mir aufgegangen, wie gut ich es habe.« Diesen Satz hört man oft von Menschen, die sich bei Oikocredit engagieren. Zum Beispiel von Jan-Gerd Dierks aus Braunschweig, heute Rentner, in den Achtzigern als Ingenieur unter anderem in Ägypten tätig. Unter wie harten Bedingungen arbeiteten die Menschen, und doch konnten sie kaum davon leben. Er spendete einer Kinderhilfsorganisation einen Wochenlohn. Was sonst könnte er tun? Im Weltladen Braunschweig, wo seine Ehefrau mitarbeitete, wurde er auf eine internationale Genossenschaft für ethische Geldanlagen aufmerksam: Oikocredit.

1995 legte Dierks zunächst den Mindestbetrag an, 500 niederländische Gulden, denn der Hauptsitz von Oikocredit befindet sich im niederländischen Amersfoort. Heute zahlt man Euro ein, Minimum: 200. Dierks dachte: »Wenn’s weg ist, war es eben Spende.« Wie alle Mitglieder trat er einem regionalen Förderkreis bei, dem FK Niedersachsen/Bremen. Er wurde Kassenprüf...