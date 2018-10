Versteckt hinter Deutschlandfahnen: Rechte Demonstration am 16. September in Köthen Foto: imago/Christian Mang

Als Mitte September Hunderte Rechtsradikale durch Köthen zogen, waren Sie als Beobachter anwesend. Was war Ihr Eindruck?

Spektrenübergreifend befindet sich das rechte Milieu in einem Mobilisierungszustand. Es sieht derzeit ein Gelegenheitsfenster für einen neuen Aufbruch, dessen Schwerpunkt in Ostdeutschland liegt. Nach Cottbus und Chemnitz wollte man auch in Köthen einen Hotspot für diese rassistischen Mobilisierungen schaffen. Köthen ist aber kein zweites Chemnitz geworden. Es gab ein klares Konzept der Polizei. Auch hat es vor Ort der Kommune und der Zivilgesellschaft nicht die Sprache verschlagen, wie das zunächst in Chemnitz der Fall war. Über Reaktionen in der Stadt im Einzelnen lässt sich trefflich streiten. Wichtig bleibt aber, die Perspektive der Einwohner der Stadt - auch und gerade die der Migranten - nicht aus den Augen zu verlieren.

Was meinen Sie mit »neuem Aufbruch«? Was waren die alten?

Die Rechten benutz...