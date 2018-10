Schwerin. Der seit zwei Jahrzehnten andauernde Rückgang der Lehrlingszahlen in Mecklenburg-Vorpommern ist vorerst gestoppt. Ende vergangenen Jahres befanden sich 19 303 Jugendliche im Nordosten in einer dualen Ausbildung - 315 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin bekannt gab. »Damit ist erstmals seit 20 Jahren die Zahl der Auszubildenden nicht weiter zurückgegangen, sondern um rund zwei Prozent angestiegen«, sagte die zuständige Bearbeiterin Gabriele Kleinpeter. Im vergangenen Herbst unterschrieben demnach 7894 Jugendliche einen neuen Ausbildungsvertrag - 201 mehr als ein Jahr zuvor. dpa/nd