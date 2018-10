Islamabad. Pakistan will offenbar die Mitarbeiter von 18 internationalen Hilfsorganisationen ausweisen. Die Regierung wies die Hilfswerke an, ihre Arbeit einzustellen und das Land zu verlassen, wie Medien am Freitag berichteten. Der Schritt erfolgt wenige Wochen nach dem Antritt einer neuen Regierung in Islamabad unter Premierminister Imran Khan. Eine Sprecherin der betroffenen Hilfsorganisation ActionAid nannte die Ausweisung einen »Angriff auf Zivilgesellschaft und Menschenrechtsorganisationen«. epd/nd