Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr wird in diesem Jahr beim Bayerischen Buchpreis mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Neben dem Ehrenpreis werden die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 6. November in der Münchner Residenz statt. dpa/nd