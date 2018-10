Alman basınında tam listesi henüz yayınlanmayan Erdoğan’la görüşen tekel yöneticilerinin isimleri Türk medyasında adeta reklam gibi yayınlandı. Erdoğan da her fırsatta Siemens ve Bosch’un yaptığı yatırımları övdü. Geçmişte Türk-Alman ilişkilerinde bir dönüm noktası olan Berlin-Bağdat demiryolu hattının güncelleneceğini söylerken, Siemens’in Türk demiryolları için alacağı 35 milyar Euro’luk ihaleye gönderme yapıyordu.

Politik açıdan bakıldığında, gerilimdeki tansiyon düşmüş görünüyor. Ama tam anlamıyla bir normalleşmenin de olduğunu söylemek henüz erken. Bunun nedeni, Alman hükümetinin Erdoğan ile ilişki kurup kurmama isteğinden çok, Erdoğan’ın her an başka bir adım atma potansiyeli taşımasından kaynaklanıyor.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Friedensnobelpreis an Nadia Murad und Denis Mukwege für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt im Krieg

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!